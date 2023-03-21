Altının kilogram fiyatı geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 220 bin 500 liraya geriledi.

AA
Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 17:00
Altının kilogram fiyatı geriledi
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Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 191 bin lira, en yüksek 1 milyon 233 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 1 milyon 220 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 690 milyon 692 bin 806,45 lira, işlem miktarı ise 3.064,07 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 690 milyon 692 bin 806,45 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Garanti BBVA, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

  STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 1.225.000,00 1.984,00
En Düşük 1.191.000,00 1.950,00
En Yüksek 1.233.000,00 1.984,60
Kapanış 1.220.500,00 1.972,00
Ağırlıklı Ortalama 1.212.794,19 1.968,98
Toplam İşlem Hacmi (TL) 3.690.692.806,45  
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 3.064,07  
Toplam İşlem Adedi 124

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