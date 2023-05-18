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Altının kilogram fiyatı geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 367 bin liraya geriledi.

AA
Yayınlanma: 18.05.2023 - 18:14
Altının kilogram fiyatı geriledi
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Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 242 bin lira, en yüksek 1 milyon 372 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,36 azalarak 1 milyon 367 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 161 milyon 813 bin 354,22 lira, işlem miktarı ise 3.230,52 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 4 milyar 316 milyon 201 bin 719,63 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

  STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 1.372.000,00 2.055,00
En Düşük 1.242.000,00 1.957,98
En Yüksek 1.372.000,00 2.110,00
Kapanış 1.367.000,00 1.960,00
Ağırlıklı Ortalama 1.289.660,79 2.030,35
Toplam İşlem Hacmi (TL) 4.161.813.354,22  
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 3.230,52  
Toplam İşlem Adedi 109

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