Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? (18 Mayıs 2023)

Yayınlanma: 18.05.2023 - 10:27

Güncelleme: 18.05.2023 - 10:59

Altın ABD'de borç limiti kriziyle ilgili Başkan Joe Biden ve Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'den gelen iyimser açıklamaların güvenli varlıkların cazibesini azaltmasıyla üç haftanın en düşük seviyesine yakın seyretti.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,15 azalışla 1.259 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.258 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.060 lira, Cumhuriyet altını da 8.350 liradan satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Altının ons fiyatı, dün yüzde 0,37 gerileyerek 1.982 dolardan kapanmasının ardından şu sıralarda yüzde 0,25 düşüşle 1.977 dolardan alıcı buluyor.

Dünya genelinde bir süredir başlıca risk unsuru konumunda olan ABD'deki borç limiti krizinin çözüleceğine ilişkin olumlu haber akışı risk iştahını güçlendirdi.

FED TOPLANTISINA İLİŞKİN BELİRSİZLİKLER ARTIYOR

Analistler, ABD'de dün açıklanan makroekonomik verilere göre, ABD'de konut başlangıçlarının beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini hatırlatarak, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ayki toplantıda alacağı kararlara ilişkin belirsizliklerin arttığını söyledi.

Fed'in haziranda 25 baz puan faiz artırabileceğine yönelik beklentilerin yüzde 28'e yükselerek "şahin" kalmaya devam edebileceği endişesinin altını baskıladığını belirten analistler, dün altının ons fiyatının, düşüş eğilimini üçüncü güne taşıyarak 1.979 dolara gerilediğini bildirdi.

Analistler, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Philadelphia Fed iş görünümü endeksi ve 2. el konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.970 doların destek, 1.980 ve 1.990 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.