Altının kilogram fiyatı geriledi

Yayınlanma: 02.06.2023 - 16:37

Güncelleme: 02.06.2023 - 17:51

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 317 bin lira, en yüksek 1 milyon 372 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,44 azalarak 1 milyon 366 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 903 milyon 159 bin 515,07 lira, işlem miktarı ise 2.193,49 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 937 milyon 575 bin 938,64 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Garanti BBVA, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ve Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: