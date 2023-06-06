Altının kilogram fiyatı geriledi

Yayınlanma: 06.06.2023 - 16:54

Güncelleme: 06.06.2023 - 16:54

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 340 bin lira, en yüksek 1 milyon 425 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 azalarak 1 milyon 345 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 872 milyon 676 bin 637,20 lira, işlem miktarı ise 2.870,51 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 978 milyon 383 bin 956,55 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar NMGlobal Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese, Uğuras Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: