Altının kilogram fiyatı geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 702 bin liraya geriledi.

AA
Yayınlanma: 07.08.2023 - 17:06
Altının kilogram fiyatı geriledi
Abone Ol google-news

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 665 bin lira, en yüksek 1 milyon 704 bin 150 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalarak 1 milyon 702 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 7 milyar 40 milyon 37 bin 328,27 lira, işlem miktarı ise 4.201,08 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 7 milyar 72 milyon 894 bin 113,60 lira düzeyinde gerçekleşti.

ÖNCEKİ KAPANIŞA GÖRE AZALIŞ GÖSTERDİ

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Uğuras Kıymetli Madenler, Çakmakcı Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler ve Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 665 bin lira, en yüksek 1 milyon 704 bin 150 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalarak 1 milyon 702 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 7 milyar 40 milyon 37 bin 328,27 lira, işlem miktarı ise 4.201,08 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 7 milyar 72 milyon 894 bin 113,60 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Uğuras Kıymetli Madenler, Çakmakcı Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler ve Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin verileri şöyle:
STANDART TL/KG DOLAR/ONS

 Önceki Kapanış 1.707.000,00 1.925,00

 En Düşük 1.665.000,00 1.916,15

 En Yüksek 1.704.150,00 1.954,00

 Kapanış 1.702.000,00 1.930,00

 Ağırlıklı Ortalama 1.672.648,91 1.934,39

 Toplam İşlem Hacmi (TL) 7.040.037.328,27

Toplam İşlem Miktarı (Kg) 4.201,08

Toplam İşlem Adedi 104

Altın borsası Altın piyasası borsa döviz işlem hacmi madenler altın

İlgili Haberler

Yarım gram altın tedavülden kalkıyor!

Yarım gram altın tedavülden kalkıyor!
Altın ithalatı 3 kat arttı! Bakanlık devreye girdi... 'Kota uygulaması' geliyor

Altın ithalatı 3 kat arttı! Bakanlık devreye girdi... 'Kota uygulaması' geliyor
Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 7 Ağustos 2023 altın fiyatları…

Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 7 Ağustos 2023 altın fiyatları…

En Çok Okunan Haberler