Yarım gram altın tedavülden kalkıyor!
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre, basılı altınlar asgari 1 gram, azami 100 gram ağırlığında üretilebilecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre rafineriler basılı altını en az 0.5 gram yerine en az 1 gram olarak üretilebilecekler.
Düzenleme, Hazine'nin internet sitesinde yer alan "Rafineriler Tarafından Üretilecek Basılı Kıymetli Madenlere İlişkin Genelge'de yapılan değişiklikle gerçekleştirildi.
Genelge'de yapılan değişiklikle basılı altınlar asgari 1 gram, azami 100 gram ağırlığında üretilebilecek.
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