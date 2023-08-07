Yarım gram altın tedavülden kalkıyor!

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre, basılı altınlar asgari 1 gram, azami 100 gram ağırlığında üretilebilecek.

Reuters
Yayınlanma: 07.08.2023 - 16:19
Yarım gram altın tedavülden kalkıyor!
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Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre rafineriler basılı altını en az 0.5 gram yerine en az 1 gram olarak üretilebilecekler.

Düzenleme, Hazine'nin internet sitesinde yer alan "Rafineriler Tarafından Üretilecek Basılı Kıymetli Madenlere İlişkin Genelge'de yapılan değişiklikle gerçekleştirildi.

Genelge'de yapılan değişiklikle basılı altınlar asgari 1 gram, azami 100 gram ağırlığında üretilebilecek.


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