Altının kilogram fiyatı geriledi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 622 bin liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 619 bin 997 lira, en yüksek 1 milyon 721 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 4,4 azalarak 1 milyon 622 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 203 milyon 355 bin 530,75 lira, işlem miktarı ise 1.945,42 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 394 milyon 47 bin 244,67 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Golden Global Yatırım Bankası, INTL HRM Kıymetli Madenler, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi şeklinde sıralandı.
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