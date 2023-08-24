Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar, Euro, altın ve Borsa İstanbul'da son durum

Yayınlanma: 24.08.2023 - 14:08

Güncelleme: 24.08.2023 - 15:58

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını açıkladı.

Buna göre, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 750 puan artışla yüzde 25'e yükseltti.

Kararın ardından dolar ve Euro'da sert düşüş yaşandı. Borsa İstanbul bankacılık endeksinde yükseliş gerçekleşti.

Dolar/TL'deki düşüş yüzde 7'ye yaklaşırken, parite, 26 Haziran'dan bu yana en düşük seviye olan 25,2800'i test etti

Gün içinde 27.20 seviyesinde seyreden dolar/TL, 7,5 puanlık faiz artışı sonrası saat 15.45 itibarıyla 25.30 seviyesine kadar geriledi.

Euro/TL ise gün içinde 29.60 seviyesinde işlem görürken saat 15.45 itibarıyla 27.40'a kadar düştü.

Borsa İstanbul 100 endeksi, pozitif seyrini sürdürürken, bankacılık endeksinde yükseliş yüzde 5'i aştı.

GRAM ALTINDA DÜŞÜŞ

Altının gram fiyatı, dolar/TL'de yaşanan düşüşün etkisiyle 1620 TL'ye kadar geriledi.

Gram altın, saat 14.53 itibarıyla yüzde 1,73 kayıpla 1644 liradan alıcı buluyor. Altının ons fiyatı ise, bugün gördüğü iki haftanın en yüksek seviyesinden geriliyor.