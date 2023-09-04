Altının kilogram fiyatı geriledi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 656 bin liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 656 bin lira, en yüksek 1 milyon 741 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,9 azalarak 1 milyon 656 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 188 milyon 297 bin 354,01 lira, işlem miktarı ise 1.912,70 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 421 milyon 759 bin 473,98 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Uğuras Kıymetli Madenler, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
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