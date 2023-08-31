Altının kilogram fiyatı yükseldi

Yayınlanma: 31.08.2023 - 16:44

Güncelleme: 31.08.2023 - 16:44

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 656 bin lira, en yüksek 1 milyon 700 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,10 artarak 1 milyon 680 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 734 milyon 102 bin 21,92 lira, işlem miktarı ise 442,34 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 836 milyon 127 bin 13,24 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar SAY Kıymetli Madenler, Turan Kıymetler Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası, İstanbul Altın Rafinerisi ve Kule Yetkili Müessese şeklinde sıralandı.