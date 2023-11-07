Altının kilogram fiyatı geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 1 milyon 782 bin liraya düştü.

AA
Yayınlanma: 07.11.2023 - 17:00
Altının kilogram fiyatı geriledi
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Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 782 bin lira, en yüksek 1 milyon 900 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1 azalışla 1 milyon 782 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 1 milyon 800 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında toplam işlem hacmi 3 milyar 129 milyon 866 bin 854,68 lira, işlem miktarı ise 1.739,90 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 705 milyon 825 bin 724,55 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Çakmakçı Kıymetli Madenler, Hakan Yetkili Müessese ve Turan Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

    STANDART TL/KG DOLAR/ONS
  Önceki Kapanış 1.800.000,00 1.965,50
  En Düşük 1.782.000,00 1.945,90
  En Yüksek 1.900.000,00 2.007,80
  Kapanış 1.782.000,00 1.950,00
  Ağırlıklı Ortalama 1.823.196,88 1.960,48
  Toplam İşlem Hacmi (TL) 3.129.866.854,68  
  Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.739,90  
  Toplam İşlem Adedi 58  

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