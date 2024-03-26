Altının kilogram fiyatı geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 350 bin liraya indi.

AA
Yayınlanma: 26.03.2024 - 17:31
Altının kilogram fiyatı geriledi
Abone Ol google-news

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 350 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 434 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 3,4 azalışla 2 milyon 350 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 432 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 362 milyon 663 bin 172,77 lira, işlem miktarı ise 1.839,75 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 419 milyon 252 bin 677,58 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Metal Rafineri, Uğuras Kıymetli Madenler, Garanti BBVA ve Türkiye İş Bankası olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

    STANDART TL/KG DOLAR/ONS
  Önceki Kapanış 2.432.000,00 2.330,00
  En Düşük 2.350.000,00 2.160,00
  En Yüksek 2.434.000,00 2.329,95
  Kapanış 2.350.000,00 2.309,50
  Ağırlıklı Ortalama 2.405.768,84 2.292,89
  Toplam İşlem Hacmi (TL) 4.362.663.172,77  
  Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.839,75  
  Toplam İşlem Adedi 63  

altın haberleri Altın piyasası haberleri

İlgili Haberler

Eğitim-İş Başkanı Özbay: ‘Okullar işgal altında’

Eğitim-İş Başkanı Özbay: ‘Okullar işgal altında’
Yatırımcılar dikkat... Altın fiyatları düşüşte! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 26 Mart 2024 altın fiyatları...

Yatırımcılar dikkat... Altın fiyatları düşüşte! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 26 Mart 2024 altın fiyatları...
Altının kilogram fiyatı geriledi

Altının kilogram fiyatı geriledi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Erdoğan yine 'sabır' istedi: 'Gelip geçici sıkıntılar...'

Erdoğan yine 'sabır' istedi: 'Gelip geçici sıkıntılar...'
Pet shopta yasaklanan hayvan satışı sosyal medyada arttı

Pet shopta yasaklanan hayvan satışı sosyal medyada arttı
İmamoğlu, Erdoğan'a rest çekti: 'İsterse Ankara'dan 17 değil, 27 bakanla gelsin!'

İmamoğlu, Erdoğan'a rest çekti: 'İsterse Ankara'dan 17 değil, 27 bakanla gelsin!'
Euphoria yıldızı Sydney Sweeney’nin güzellik Rutini

Euphoria yıldızı Sydney Sweeney’nin güzellik Rutini
Erdoğan yine 'sabır' istedi: 'Gelip geçici sıkıntılar...'

Erdoğan yine 'sabır' istedi: 'Gelip geçici sıkıntılar...'
Hollanda’nın ikonu lale… Dünyanın en büyük lale bahçelerinden Keukenhof, 75. kez ziyarete açıldı

Hollanda’nın ikonu lale… Dünyanın en büyük lale bahçelerinden Keukenhof, 75. kez ziyarete açıldı
Milyonları ilgilendiriyor... Emekliye seyyanen zam yapılacak mı? AKP'den açıklama geldi

Milyonları ilgilendiriyor... Emekliye seyyanen zam yapılacak mı? AKP'den açıklama geldi
Soyadını değiştirdi! Mehmet Ali Erbil ve 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan evlendi mi?

Soyadını değiştirdi! Mehmet Ali Erbil ve 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan evlendi mi?