Hatay’da yurttaşın çilesi bitmiyor, her yağmurda konteyner kentler sular altında kalıyor: Afet değil sefalet!
Depremin üzerinden 15 ay geçti. Buna karşın Hatay’da giderilmeyen altyapı sorunları her yağışı afete çeviriyor.
Depremde
en büyük yıkımı yaşayan Hatay’da
sorunlar bitmiyor. Kentteki
altyapı sorunlarının çözülmemesi
nedeniyle sağanak
yağışta neredeyse tüm
konteyner kentler sular
altında kaldı. Birçok
konteyner kentte yağmur
suyuyla kanalizasyon
suyu birbirine karıştı.
Mezarlıklarda çökmeler oldu.
"SESİMİZİ DUYSUNLAR"
Yetkililere ulaşamayan yurttaşlar, sorunlarını yine kısıtlı olanaklarıyla kendi çözmeye çalıştı. “Her yaşandığında ilk defa karşılaşılıyormuş gibi tepki verilmesinden rahatsızlık duymaktayız” diyen Sedef Uysal, “Altyapısız bu mağduriyet sürekli yaşanıyor ve kalıcı çözümler üretilmedikçe yaşanmaya devam edilecek. Devlet yetkilileri artık sesimizi duysun istiyoruz” ifadelerini kullandı.
“Çok asgari düzeyde insanca yaşam şartları için mücadele ettiklerini” söyleyen Sergen Susam ise “Yazın Antakya’daki bunaltıcı sıcak, toz ve sinek sorunu konuşulacak. Hayatta kaldığımız için cezalandırılıyoruz. Cumhurbaşkanı merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse şehre hizmet gelmeyeceğini söylemişti, şimdi Hatay Büyükşehir Belediyesi iktidarın elinde ve Hatay halkı yine yalnız ve çaresiz. Artık bir şeyleri tekrar etmekten bıktık ve yorulduk. Biz bu ülkenin vatandaşları değil miyiz?” dedi.
Depremde
yakınlarını
kaybeden Mariya
Şahutoğlu ise
şunları söyledi:
“Afet değil sefalet
bu. Ülkede insan
canına değer
yok. 15 aydır
konteynerde
barınıyoruz.
Kovalarca su
kuruttum geceden
beri. Herkes mağdur herkes perişan.
Evlatlarımızı, evlerimizi, her
şeyimizi kaybettik. Bu acının üzerine
bir de bu şeylerle uğraşıyoruz.
Çekilmiyor artık. Psikolojik olarak
son raddeye geldik. Hiçbir şeye
mecalimiz kalmadı. Antidepresan
ilaçlarla ayakta durmaya çalışıyorum
ailemden geride kalanlar için.”
Öte yandan sel nedeniyle Antakya
ve Defne’de okullara bir gün ara
verildi.
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