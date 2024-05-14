Hatay’da yurttaşın çilesi bitmiyor, her yağmurda konteyner kentler sular altında kalıyor: Afet değil sefalet!

Depremin üzerinden 15 ay geçti. Buna karşın Hatay’da giderilmeyen altyapı sorunları her yağışı afete çeviriyor.

Çağdaş Bayraktar
Yayınlanma: 14.05.2024 - 04:00
Hatay’da yurttaşın çilesi bitmiyor, her yağmurda konteyner kentler sular altında kalıyor: Afet değil sefalet!
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Depremde en büyük yıkımı yaşayan Hatay’da sorunlar bitmiyor. Kentteki altyapı sorunlarının çözülmemesi nedeniyle sağanak yağışta neredeyse tüm konteyner kentler sular altında kaldı. Birçok konteyner kentte yağmur suyuyla kanalizasyon suyu birbirine karıştı. Mezarlıklarda çökmeler oldu.

"SESİMİZİ DUYSUNLAR"

Yetkililere ulaşamayan yurttaşlar, sorunlarını yine kısıtlı olanaklarıyla kendi çözmeye çalıştı. “Her yaşandığında ilk defa karşılaşılıyormuş gibi tepki verilmesinden rahatsızlık duymaktayız” diyen Sedef Uysal, “Altyapısız bu mağduriyet sürekli yaşanıyor ve kalıcı çözümler üretilmedikçe yaşanmaya devam edilecek. Devlet yetkilileri artık sesimizi duysun istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Çok asgari düzeyde insanca yaşam şartları için mücadele ettiklerini” söyleyen Sergen Susam ise “Yazın Antakya’daki bunaltıcı sıcak, toz ve sinek sorunu konuşulacak. Hayatta kaldığımız için cezalandırılıyoruz. Cumhurbaşkanı merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse şehre hizmet gelmeyeceğini söylemişti, şimdi Hatay Büyükşehir Belediyesi iktidarın elinde ve Hatay halkı yine yalnız ve çaresiz. Artık bir şeyleri tekrar etmekten bıktık ve yorulduk. Biz bu ülkenin vatandaşları değil miyiz?” dedi.

Depremde yakınlarını kaybeden Mariya Şahutoğlu ise şunları söyledi: “Afet değil sefalet bu. Ülkede insan canına değer yok. 15 aydır konteynerde barınıyoruz. Kovalarca su kuruttum geceden beri. Herkes mağdur herkes perişan. Evlatlarımızı, evlerimizi, her şeyimizi kaybettik. Bu acının üzerine bir de bu şeylerle uğraşıyoruz. Çekilmiyor artık. Psikolojik olarak son raddeye geldik. Hiçbir şeye mecalimiz kalmadı. Antidepresan ilaçlarla ayakta durmaya çalışıyorum ailemden geride kalanlar için.” Öte yandan sel nedeniyle Antakya ve Defne’de okullara bir gün ara verildi. 


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