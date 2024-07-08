Altının kilogram fiyatı geriledi

Yayınlanma: 08.07.2024 - 17:46

Güncelleme: 08.07.2024 - 17:46

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 472 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 504 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,1 azalışla 2 milyon 472 bin lira oldu. Dün standart altının kilogram fiyatı günü 2 milyon 474 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında işlem hacmi 2 milyar 376 milyon 495 bin 39,63 lira, işlem miktarı ise 951,22 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 2 milyar 444 milyon 887 bin 598,62 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Türkiye İş Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ile Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.