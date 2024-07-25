Altının kilogram fiyatı geriledi

Yayınlanma: 25.07.2024 - 17:33

Güncelleme: 25.07.2024 - 17:33

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 549 bin 500 lirayı, en yüksek 2 milyon 560 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1,4 azalışla 2 milyon 554 bin 500 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 590 bin liradan tamamlamıştı.

Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda altında işlem hacmi, 3 milyar 380 milyon 140 bin 733,47 lira, işlem miktarı ise 1.336,87 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 3 milyar 484 milyon 986 bin 857,09 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Odea Bank, NMGlobal Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler ile Zirve Değerli Madenler olarak sıralandı.