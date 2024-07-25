ABD'li banka o tarihi işaret etti! Altın fiyatları zirveyi görecek

cumhuriyet.com.tr
25 Temmuz 2024 Perşembe, 16:36
ABD'li banka o tarihi işaret etti! Altın fiyatları zirveyi görecek

ABD'li yatırım bankası JPMorgan altın ve gümüş için, 2025 yılı fiyat hedeflerini revize etti. 

ABD'li banka o tarihi işaret etti! Altın fiyatları zirveyi görecek

Geçtiğimiz haftayı negatif tarafta tamamlayan ons altın fiyatı, içinde bulunduğumuz haftayı da kayıpla tamamlamaya hazırlanıyor. 

ABD'li banka o tarihi işaret etti! Altın fiyatları zirveyi görecek

Sarı maden, bugün 2371 dolardan işlem görüyor.

ABD'li banka o tarihi işaret etti! Altın fiyatları zirveyi görecek

Ons altın, tüm zamanların en yüksek seviyesini 17 Temmuz tarihinde 2483 dolar seviyesine çıkarak yenilemişti.

ABD'li banka o tarihi işaret etti! Altın fiyatları zirveyi görecek

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadele kapsamında gelecek hafta politika faizini son kez sabit bırakması beklenirken, yıl sonuna kadar 3 faiz indirimi yapacağı yönündeki fiyatlamalar günden güne güçlenmeye devam ediyor.

ABD'li banka o tarihi işaret etti! Altın fiyatları zirveyi görecek

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl sonunda politika faizinin yüzde 55 ihtimalle yüzde 4,50-4,75 aralığında, yüzde 36 ihtimalle 4,75-5,00 aralığında olacağı öngörülüyor. 

ABD'li banka o tarihi işaret etti! Altın fiyatları zirveyi görecek

Analistler, siyasi taraftaki gelişmeler ile makroekonomik verilerin yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini belirterek, gelecek olası haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini ifade etti.

ABD'li banka o tarihi işaret etti! Altın fiyatları zirveyi görecek

Dünyaca ünlü banka, ons altın için 2025 yılı hedef fiyatını 2 bin 800 dolara yükseltti.

ABD'li banka o tarihi işaret etti! Altın fiyatları zirveyi görecek

ABD'li dev banka JPMorgan, ons gümüş fiyatı için beklentisini 36 dolar olarak ifade etti.

ABD'li banka o tarihi işaret etti! Altın fiyatları zirveyi görecek

Ons gümüş fiyatı ise 27,82 dolar seviyesinde hareket ediyor.

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