Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu? 14 Kasım kilogram altın fiyatı...

Yayınlanma: 14.11.2024 - 17:06

Güncelleme: 14.11.2024 - 17:06

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 800 bin lira, en yüksek 2 milyon 967 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 2,1 artışla 2 milyon 960 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün, günü 2 milyon 900 bin liradan tamamlamıştı.

Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altında toplam işlem hacmi 4 milyar 5 milyon 80 bin 919,75 lira, işlem miktarı ise 1.388,56 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 4 milyar 239 milyon 223 bin 306,16 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler ile Garanti BBVA olarak sıralandı.