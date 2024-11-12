Gram çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 12 Kasım 2024 altın fiyatları

Yayınlanma: 12.11.2024 - 09:35

Güncelleme: 12.11.2024 - 09:35

Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Yeni günde düşen ons altın fiyatları, sabah saatlerinde 2 bin 617 dolar seviyelerinde bulunuyor.

Yurtiçinde ise gram altın fiyatı bu gerilemeden etkilenmiş görünüyor. Altının gram fiyatı, yeni güne 2 bin 894 TL’den işlem görürken, Kapalıçarşı’da çeyrek altın 4 bin 957 TL, Cumhuriyet altını ise 19 bin 742 TL seviyelerinden satılıyor.