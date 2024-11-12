Gram çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 12 Kasım 2024 altın fiyatları

Altın fiyatları bugün başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 7 Kasım 2024 Perşembe...

Gram çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 12 Kasım 2024 altın fiyatları
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.11.2024 - 09:35

Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Yeni günde düşen ons altın fiyatları, sabah saatlerinde 2 bin 617 dolar seviyelerinde bulunuyor. 

Yurtiçinde ise gram altın fiyatı bu gerilemeden etkilenmiş görünüyor. Altının gram fiyatı, yeni güne 2 bin 894 TL’den işlem görürken, Kapalıçarşı’da çeyrek altın 4 bin 957 TL, Cumhuriyet altını ise 19 bin 742 TL seviyelerinden satılıyor.


Etiketler: #altın #Cumhuriyet altını #çeyrek altın #gram altın

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