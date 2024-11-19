Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu? 19 Kasım kilogram altın fiyatı...

Yayınlanma: 19.11.2024 - 17:25

Güncelleme: 19.11.2024 - 17:25

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 64 bin lira, en yüksek 3 milyon 90 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 2,1 artışla 3 milyon 86 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün, günü 3 milyon 23 bin liradan tamamlamıştı.

Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altında toplam işlem hacmi 2 milyar 441 milyon 939 bin 198,86 lira, işlem miktarı ise 799,49 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 2 milyar 739 milyon 254 bin 165,27 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar Uğuras Kıymetli Madenler, Ziraat Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Yapı ve Kredi Bankası ile Nil Kıymetli Madenler olarak sıralandı.