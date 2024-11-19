Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 19 Kasım 2024 Salı altın fiyatları…

Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Ons altın fiyatı yeniden konumlanmalar nedeniyle yükseldi. Yeni güne yükselişle başlayan ons altın fiyatları sabah saatlerinde 2 bin 623 dolar seviyelerinde bulunurken diğer altın türlerinde fiyatlandırmalar ne kadar?