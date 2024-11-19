Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 19 Kasım 2024 Salı altın fiyatları…

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 19 Kasım 2024 Salı altın fiyatları…

19 Kasım 2024 Salı altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 19 Kasım 2024 Salı altın fiyatları...

cumhuriyet.com.tr
19 Kasım 2024 Salı, 09:42
Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 19 Kasım 2024 Salı altın fiyatları…

Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Ons altın fiyatı yeniden konumlanmalar nedeniyle yükseldi. Yeni güne yükselişle başlayan ons altın fiyatları sabah saatlerinde 2 bin 623 dolar seviyelerinde bulunurken diğer altın türlerinde fiyatlandırmalar ne kadar?

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 19 Kasım 2024 Salı altın fiyatları…

Gram altın: 2 bin 919 TL

Çeyrek altın: 5 bin 57 TL

Cumhuriyet altını: 20 bin 198 TL

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 19 Kasım 2024 Salı altın fiyatları…

Yarım altın: 10 bin 129 TL

Gremse altın: 49 bin 847 TL

Tam altın: 19 bin 877 TL

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