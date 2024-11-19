Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 19 Kasım 2024 Salı altın fiyatları…
19 Kasım 2024 Salı altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 19 Kasım 2024 Salı altın fiyatları...
Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Ons altın fiyatı yeniden konumlanmalar nedeniyle yükseldi. Yeni güne yükselişle başlayan ons altın fiyatları sabah saatlerinde 2 bin 623 dolar seviyelerinde bulunurken diğer altın türlerinde fiyatlandırmalar ne kadar?
Gram altın: 2 bin 919 TL
Çeyrek altın: 5 bin 57 TL
Cumhuriyet altını: 20 bin 198 TL
Yarım altın: 10 bin 129 TL
Gremse altın: 49 bin 847 TL
Tam altın: 19 bin 877 TL
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