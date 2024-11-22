Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu? 22 Kasım 2024 kilogram altın fiyatı...
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı ne kadar oldu?
Altın piyasasında en düşük 2 milyon 969 bin lira, en yüksek 3 milyon 146 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1 artışla 3 milyon 135 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün, günü 3 milyon 103 bin liradan tamamlamıştı.
Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altında toplam işlem hacmi 1 milyar 398 milyon 525 bin 323,65 lira, işlem miktarı ise 447,75 kilogram oldu.
Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 1 milyar 675 milyon 248 bin 809,28 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar Çakmakcı Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Ziraat Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.
Etiketler: #altın #Altın piyasası #kmktp
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