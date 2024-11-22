Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 22 Kasım 2024 Cuma altın fiyatları…

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 22 Kasım 2024 Cuma altın fiyatları…

22 Kasım 2024 Cuma altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 22 Kasım 2024 Cuma altın fiyatları...

cumhuriyet.com.tr
22 Kasım 2024 Cuma, 09:45
Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 22 Kasım 2024 Cuma altın fiyatları…

Altın fiyatları bugün yükseliş başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 22 Kasım 2024 Cuma altın fiyatları...

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 22 Kasım 2024 Cuma altın fiyatları…

Gram altın: 2 bin 980 TL

Çeyrek altın: 5 bin 178 TL

Cumhuriyet altını: 20 bin 580 TL

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 22 Kasım 2024 Cuma altın fiyatları…

Yarım altın: 10 bin 324 TL

Gremse altın: 50 bin 690 TL

Tam altın: 20 bin 214 TL

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