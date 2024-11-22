Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 22 Kasım 2024 Cuma altın fiyatları…
22 Kasım 2024 Cuma altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 22 Kasım 2024 Cuma altın fiyatları...
Altın fiyatları bugün yükseliş başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 22 Kasım 2024 Cuma altın fiyatları...
Gram altın: 2 bin 980 TL
Çeyrek altın: 5 bin 178 TL
Cumhuriyet altını: 20 bin 580 TL
Yarım altın: 10 bin 324 TL
Gremse altın: 50 bin 690 TL
Tam altın: 20 bin 214 TL
En Çok Okunan Haberler
-
- Kaynanasını hiçbir zaman sevemeyen 4 kadın burcu
- İtirafçı Nevzat Bahtiyar'dan sürpriz hamle geldi
- Avrasya tüneli trafiğe kapatıldı!
- Nasuh Mahruki'nin tutuklanma gerekçesi belli oldu!
- Albaya verilen ceza belli oldu!
- Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz'a soruşturma
- Beşiktaş'tan Talisca açıklaması: 'Karar verilmiştir'
- Elektronik kelepçeyi kırıp cinayet işledi
- Havalimanında kaçakçılık operasyonu
- Teğmenlerin avukatlarından açıklama geldi!