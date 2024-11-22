Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor: Gram altın 3 bin lirayı aştı!

Jeopolitik gerginlikler ve dolar/TL'deki hareketlilik, altın fiyatlarında artışa neden oldu. Ons altındaki yükselişle birlikte gram altın son bir yılın en iyi haftasını geçirerek 3 bin liranın üzerine çıktı. Analistler bu yükselişin devam edeceğini öngörüyor.

Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor: Gram altın 3 bin lirayı aştı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.11.2024 - 16:25

Son bir yılın en iyi haftalık performansını sergileyen altın jeopolitik gelişmelerin etkisiyle yükselişini sürdürüyor. Ons altın fiyatları art arda 5. günde de yükselirken, gram altın 3 bin lirayı geçti.

Altın fiyatlarındaki artış, Ukrayna savaşındaki gerilimin güvenli liman taleplerini artırmasıyla hız kazandı. Bu yükseliş, altını hafta başından bu yana destekleyen ana faktörlerden biri oldu. Jeopolitik gerginliklerin yanı sıra, ABD ekonomisinde "yumuşak iniş" beklentisi de altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketi tetikledi.

Değerli metal bu hafta yüzde 5'ten fazla prim yaparak Ekim 2023'ten bu yana en iyi haftalık performansını sergilemeye hazırlanıyor.

GRAM ALTIN FİYATLARI

Gram altın, ons altındaki yükseliş ve dolar/TL'deki artışın etkisiyle yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Dün 2 bin 934 ile 2 bin 966 lira arasında işlem gören gram altın, günü 2 bin 960 liradan kapattı. Bugün ise yüzde 1,2 artışla 3 bin 129 liradan işlem görüyor.

UBS VE GOLDMAN SACHS'TAN RALLİ BEKLENTİSİ

İsviçre bankası UBS ve ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, altın fiyatlarında yükselişin devam edeceği tahmininde bulunuyor.

UBS, merkez bankalarının alımları ve jeopolitik risklerin etkisiyle ons altının 2025 sonunda 2 bin 900 dolara, 2026'da ise 2 bin 950 dolara çıkabileceğini öngörüyor. Goldman Sachs ise ABD'nin faiz indirimlerinin etkisiyle ons altın fiyatının önümüzdeki yıl 3 bin dolara ulaşabileceğini belirtiyor.


Etiketler: #altın #dolar #Goldman Sachs

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