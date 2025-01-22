Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu? 22 Ocak 2025 Çarşamba kilogram altın fiyatı...

Yayınlanma: 22.01.2025 - 17:04

Güncelleme: 22.01.2025 - 17:04

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 165 bin 900 liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 150 bin lira, en yüksek 3 milyon 169 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,3 artışla 3 milyon 165 bin 900 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 123 bin 800 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 741 milyon 928 bin 176,08 lira, işlem miktarı ise 552,33 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi 1 milyar 744 milyon 755 bin 351,13 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Yapı ve Kredi Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, AgaBullion Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ile Çakmakçı Kıymetli Madenler olarak sıralandı.