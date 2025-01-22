Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 22 Ocak 2025 Çarşamba altın fiyatları…
22 Ocak 2025 Çarşamba altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 22 Ocak 2025 Çarşamba altın fiyatları...
Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 22 Ocak 2025 Çarşamba...
Gram altın: 3 bin 151 TL
Çeyrek altın: 5 bin 174 TL
Cumhuriyet altını: 20 bin 611 TL
Ons altın: 2 bin 750 dolar
Yarım altın: 10 bin 348 TL
Tam altın: 20 bin 376 TL
Gremse altın: 51 bin 97 TL
En Çok Okunan Haberler
-
- Tanju Özcan'dan, Bakan Ersoy'a sert yanıt
- Yangında annesini arayıp helallik aldığı ortaya çıktı
- Grand Kartal Otel'den ilk açıklama!
- Otel yangınında hayatını kaybedenler kimler?
- Sözcü Yazarı Nedim Türkmen, hayatını kaybetti
- Alevlere teslim olan otelin sahibi ortaya çıktı
- Yangının çıktığı otelde Sözcü yazarı da vardı
- 'İçeride yanmış çocuk bedenleri varken...'
- Ümit Özdağ hakkında tutuklama talebi!
- İhtiyaç kredisi faizleri düştü!