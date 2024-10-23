Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu? 23 Ekim kilogram altın fiyatı...

Yayınlanma: 23.10.2024 - 16:53

Güncelleme: 23.10.2024 - 16:53

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 130 bin lira, en yüksek 3 milyon 158 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1,4 artışla 3 milyon 142 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dünü 3 milyon 100 bin liradan tamamlamıştı.

Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altında toplam işlem hacmi 1 milyar 527 milyon 238 bin 933,79 lira, işlem miktarı ise 486,55 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 1 milyar 539 milyon 813 bin 426,63 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, Uğuras Kıymetli Madenler, Albaraka Türk Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler ile Ziraat Bankası olarak sıralandı.