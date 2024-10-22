Citi'den altın fiyatları için yükseliş tahmini: Yeni rekor hedefi!

Yayınlanma: 22.10.2024 - 09:58

Güncelleme: 22.10.2024 - 09:58

Citi Research, ABD işgücü piyasasındaki olası bozulma, Fed'in faiz indirim beklentileri ve fiziki alımlarla ETF yatırımlarını göz önünde bulundurarak altın fiyatı tahminlerini yukarı yönlü güncelledi.

Altın için üç aylık tahminini 2 bin 700 dolar/ons seviyesinden 2 bin 800 dolara yükselten Citi, 6-12 aylık öngörüsünü ise 3 bin dolar olarak belirledi. Gümüş fiyat tahminleri de artırıldı; 6-12 aylık gümüş fiyatı beklentisi 38 dolardan 40 dolara çıkarıldı.

Citi, "Altın ve gümüş, Fed'in son 50 baz puanlık faiz indirimi ve zayıflayan Çin perakende talebi ile yükselen ABD faiz oranlarına rağmen güçlü bir performans sergiliyor. Ayrıca, Orta Doğu'daki olası gerginliklerin tırmanması durumunda altın fiyatları daha da yükselebilir" açıklamasında bulundu.

Platin için nötr-boğa pozisyonunu sürdüren Citi, üç aylık hedefi 1 bin 25 dolar, 6-12 aylık hedefi ise 1 bin 100 dolar/ons olarak belirledi. Paladyumda ise fiyatların düşeceği öngörülerek üç aylık hedef 1.000 dolar, 6-12 aylık hedef ise 900 dolar olarak açıklandı.