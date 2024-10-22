Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu? 22 Ekim kilogram altın fiyatı...

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 100 bin liraya geriledi.

Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu? 22 Ekim kilogram altın fiyatı...
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 22.10.2024 - 16:32

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 100 bin lira, en yüksek 3 milyon 124 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1 azalışla 3 milyon 100 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dünü 3 milyon 132 bin liradan tamamlamıştı.

Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altında toplam işlem hacmi 3 milyar 814 milyon 291 bin 661,94 lira, işlem miktarı ise 1.244,74 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 868 milyon 598 bin 314,91 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Yapı ve Kredi Bankası, AgaBullion Kıymetli Madenler, DenizBank ile İstanbul Altın Rafinerisi olarak sıralandı.


Etiketler: #Altın piyasası #altın #kmktp

İlgili Haberler

Bitcoin ve altın zirvede: Asya hisseleri dalgalı seyrediyor

Bitcoin ve altın zirvede: Asya hisseleri dalgalı seyrediyor
Gram altın 3 bin lirayı aştı! Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? 21 Ekim 2024 altın fiyatları

Gram altın 3 bin lirayı aştı! Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? 21 Ekim 2024 altın fiyatları
Altında rekor üstüne rekor geldi! 19 Ekim tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Altında rekor üstüne rekor geldi! 19 Ekim tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler