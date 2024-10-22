Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu? 22 Ekim kilogram altın fiyatı...

Yayınlanma: 22.10.2024 - 16:32

Güncelleme: 22.10.2024 - 16:32

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 100 bin lira, en yüksek 3 milyon 124 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1 azalışla 3 milyon 100 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dünü 3 milyon 132 bin liradan tamamlamıştı.

Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altında toplam işlem hacmi 3 milyar 814 milyon 291 bin 661,94 lira, işlem miktarı ise 1.244,74 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 868 milyon 598 bin 314,91 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Yapı ve Kredi Bankası, AgaBullion Kıymetli Madenler, DenizBank ile İstanbul Altın Rafinerisi olarak sıralandı.