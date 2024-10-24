Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu? 24 Ekim kilogram altın fiyatı...

Yayınlanma: 24.10.2024 - 17:06

Güncelleme: 24.10.2024 - 17:06

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 100 bin lira, en yüksek 3 milyon 137 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,2 azalışla 3 milyon 136 bin 500 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 3 milyon 142 bin liradan tamamlamıştı.

Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altında toplam işlem hacmi 4 milyar 177 milyon 712 bin 601,33 lira, işlem miktarı ise 1.368,92 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 195 milyon 592 bin 602,45 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Yapı ve Kredi Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler ile Zirve Değerli Madenler olarak sıralandı.