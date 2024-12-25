AKP hükümeti asgari ücrette sermayenin yanında: İşçi yine unutuldu!
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılı asgari ücretini 22 bin 104 TL olarak belirledi. Karar, işçi temsilcilerinin itirazına rağmen TÜİK'in açıkladığı enflasyonun bile altında olarak hükümet ve işveren oylarıyla alındı.
Asgari Ücret tespit Komisyonu dün akşam yaptığı toplantıda 2025 yılında uygulanacak asgari ücretin 22 bin 104 TL olmasına karar verdi. 2000 yılından bu yana komisyonda sadece sekiz kez oy birliği ile asgari ücrete karar verildi, 17 kez ise işçilerin muhalefet etmesine rağmen asgari ücret işveren ve hükümet oylarıyla saptandı.
Ocak 2024’te asgari ücret yüzde 49.11 oranında artarak 17 bin 2 lira olmuştu. 2024 yılında ara zam ise yapılmadı.
PATRONA TEŞVİK ÇALIŞANA DÜŞÜK ÜCRET
2025 yılı için asgari ücret belirlenmeden önce ise işverenlerce çeşitli talepler kamuoyuna yansıdı. İktidara yakın Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyonun altında asgari ücret zammı talep ederken patronlar için daha fazla teşvik istemişti.
ENFLASYON YÜKSELİR İDDİASI
Asmalı, “yüksek ücret artışı-yüksek enflasyon” sarmalının bulunduğu iddiasıyla ücretlerin enflasyonun altında artırılmasını isterken patronlar için daha fazla teşvik istedi.
Çok tartışılan açıklamada Asmalı, ''Bana göre yüzde 25'in üzerinde bir asgari ücret artışı doğru değil'' ifadelerinde bulunmuştu.
YÜZDE 21 ZAM İSTEMİŞTİ
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de asgari ücrete 'hedeflenen enflasyon' üzerinden bir zam yapılması gerektiğini söylemişti. İktidarın 2025 yılı sonu için enflasyon hedefi yüzde 21. Yani İTO, yüzde 20'ler seviyesinde bir artışı doğru bulduğunu açıklamıştı.
ENFLASYON TAHMİNLERİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yıl başında yüzde 36 olan yıl sonu enflasyon tahminini Mayıs'ta 38'e, Kasım'da ise 44'e çıkarmıştı. Ayrıca 2025 yılı için açıklanan yüzde 21'lik enflasyon beklentisi ise revize edilmeden önce yüzde 14 seviyesindeydi.
'ÇALIŞANLARI ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ'
"Çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz" diyen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun yüzde 47 olduğunu, yıl sonu itibarıyla muhtemelen yüzde 45'e düşeceğini belirtmişti. Şimşek, "Bu yıl en düşük memur maaşı artışı yüzde 78, enflasyonun 1.7 katı. En düşük emekli aylığı yüzde 67 arttı, enflasyonun 1.5 katı. Asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek" dedi.
Türkiye'deki enflasyonun hâlâ ciddi bir sorun olduğunu kabul eden Şimşek enflasyonda önemli bir düşüş yaşandığını iddia etmişti. Şimşek, "Türkiye'de ciddi bir enflasyon ve hayat pahalılığı sorunu var" ifadelerinde bulunmuştu.
'TÜİK ENFLASYONDA BİR ŞEY ÇEVİRMİYOR'
Asgari ücret belirlenirken kullanılan en önemli veri olarak ortaya çıkan yurtiçi tüketici fiyat endeksi, Türkiye İstatistik Kurumu'nca açıklanırken burada ortaya çıkan veriler İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verileri ile örtüşmeyerek dikkat çekiyor.
Arada ciddi farkın oluşması ile inandırıcılığını ciddi ölçüde yitiren TÜİK'in başkanı Erhan Çetinkaya ise enflasyonun hesaplanmasında baz alınan madde fiyatlarının son iki yıldır açıklanmamasına yönelik eleştirilere daha önce verdiği yanıtla tepki toplamıştı.
'BİR ŞEY ANLATMAYAN VERİLER'
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya mayıs ayında açıklamayı bıraktıkları enflasyon sepeti içerisindeki maddelere dair verilere ilişkin "bir şey anlatmayan verileri yayımlamayı bıraktıklarını" söylemişti.
'TÜİK BİR ŞEY ÇEVİRMİYOR' SÖZLERİ!
Dünyanın hiçbir yerinde madde fiyatlarının açıklanmadığını söyleyen Çetinkaya ayın üçünde verileri paylaşarak dünyanın en hızlı enflasyonunu açıkladıklarını belirtti ve "TÜİK enflasyonda bir şey çevirmiyor. Bir şey yakalama niyetinde olanlar yakalayamazlar" ifadelerini kullanmıştı.
ENFLASYON VERİLERİ VE ZAM ORANI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) açıkladığı kasım ayı enflasyon rakamlarına göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 47,09 olarak kaydedildi. Henüz açıklanmayan aralık ayı verilerine rağmen kasım ayı enflasyon oranının 47,09 olması, yapılan yüzde 30'luk zamma karşılık hükümetin "çalışanları ve emeklileri enflasyona ezdirmedik" sözlerinin sorgulanmasına neden oluyor.
Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise 2024 Kasım ayı yıllık enflasyonunun yüzde 86,76 olarak hesaplandığını duyurdu.
Uzun süredir TÜİK ile diğer araştırma grupları arasındaki enflasyon hesabı farkı dikkat çekerken TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay son yaptığı açıklamada 2025'te asgari ücretin TÜİK'in enflasyon farkına ek olarak yüzde 20 ilave refah payı ile 29 bin 583 TL'ye çıkması gerektiğini savunmuştu.
Dün yapılan açıklamada ise belirlenen asgari ücret milyonlarca çalışandan çok sınırlı sayıdaki iş vereni sevindirdi.
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