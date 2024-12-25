AKP hükümeti asgari ücrette sermayenin yanında: İşçi yine unutuldu!

Asgari Ücret tespit Komisyonu dün akşam yaptığı toplantıda 2025 yılında uygulanacak asgari ücretin 22 bin 104 TL olmasına karar verdi. 2000 yılından bu yana komisyonda sadece sekiz kez oy birliği ile asgari ücrete karar verildi, 17 kez ise işçilerin muhalefet etmesine rağmen asgari ücret işveren ve hükümet oylarıyla saptandı.