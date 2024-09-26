Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu? 26 Eylül kilogram altın fiyatı...

Yayınlanma: 26.09.2024 - 17:24

Güncelleme: 26.09.2024 - 17:24

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 25 bin lirayı en yüksek 3 milyon 42 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 0,7 artışla 3 milyon 40 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dünü 3 milyon 20 bin liradan tamamlamıştı.

Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altında işlem hacmi 3 milyar 422 milyon 955 bin 658,22 lira, işlem miktarı ise 1.155,55 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 3 milyar 484 milyon 644 bin 509,23 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, Vakıf Katılım Bankası, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler ile Garanti BBVA olarak sıralandı.