Altın fiyatında rekor rekor üstüne! Çin'in bu hamleleri etkili oldu

Yayınlanma: 25.09.2024 - 14:36

Güncelleme: 25.09.2024 - 14:36

Çin Merkez Bankası'nın ekonomiyi desteklemek için para politikasını önemli ölçüde gevşetmesi varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürürken, altının ons fiyatı rekor kırmaya devam ediyor.

Çin Merkez Bankası (PBoC), dün iç talepte süregelen zayıflık ve gayrimenkul sektöründeki düşüşün aşağı çektiği ekonomiyi canlandırmaya yönelik bir dizi tedbir açıklamıştı.

PBoC Başkanı Pan Gongşıng, düzenlediği basın toplantısında ters repo faizinde indirimden zorunlu karşılık oranlarının azaltılmasına ve mortgage faizlerinin düşürülmesine dek politika adımlarını duyurmuştu.

Pan, PBoC'nin piyasaya kısa vadeli nakit aktarmasının en önemli aracı olan 7 günlük ters repo faizini yüzde 1,7'den yüzde 1,5'e çektiğini duyurmuştu.

Banka, bugün de finans kuruluşlarına verilen bir yıllık orta vadeli kredi faiz oranını yüzde 2,30'dan yüzde 2,00'e düşürdüğünü açıkladı.

PBoC'nin kararı ve yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın da daha fazla faiz indirimiyle ekonomiyi destekleyeceğine ilişkin beklentilerinin artmasının ardından bugün altının ons fiyatı Londra Metal Borsası'nda (LME) 2 bin 670,57 dolarla rekor tazeledi. Değerli metalin ons fiyatı rekor yeniledikten sonra yüzde 0,4 düşüş gösterdi.

Türkiye'de gram altın fiyatları da 3 bin TL'ye yaklaştı. Altının gram fiyatları gün içinde 2 bin 930 TL'yi aşarken çeyrek altın fiyatları ise tabelalarda 4 bin 951 TL'yi gördü.

ALTIN FİYATLARINDA REKOR ARTIŞ

Altının onsu bu yıl yaklaşık yüzde 30 değer kazanırken analistler altın talebinin sene başından bu yana devam eden merkez bankası alımları ile Ortadoğu ve Ukrayna'daki çatışmalar sebebiyle güçlü kaldığını ifade etti.

Analistler 100 seviyelerine kadar gerileyen dolar endeksinin ve düşen tahvil getirilerinin de altının alternatif maliyetini azaltarak yukarı yönlü hareketini desteklediğini belirtti.