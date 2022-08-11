Altının kilogram fiyatı yükseldi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 44 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 30 bin 420 lira, en yüksek 1 milyon 45 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0.4 artarak 1 milyon 44 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 397 milyon 188 bin 219.66 lira, işlem miktarı ise 1.356.65 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 398 milyon 346 bin 81.4 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Garanti Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, IAR Döviz ve Kıymetli Madenler ve Nadir Döviz ve Kıymetli Maden şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|1.040.000,00
|1.802,30
|En Düşük
|1.030.420,00
|1.775,00
|En Yüksek
|1.045.000,00
|1.801,70
|Kapanış
|1.044.000,00
|1.801,00
|Ağırlıklı Ortalama
|1.038.824,74
|1.785,56
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|1.397.188.219,66
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|1.356,65
|Toplam İşlem Adedi
|63
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