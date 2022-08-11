ABD'de ÜFE beklentilerin altında açıklandı
ABD'de üretici fiyatları Temmuz ayında yüzde 0.2 artış beklentilerine karşılık yüzde 0.5 geriledi.
ABD Çalışma Bakanlığı'nın yüzde 1.1 olarak açıkladığı Haziran ayına ait ÜFE verisi yüzde 1 seviyesine revize edildi.
Reuters anketine katılan ekonomistler ÜFE'nin yüzde 0.2 seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı.
ABD'de gıda ve enerji fiyatlarının yansıtılmadığı çekirdek üretici fiyatları Temmuz ayında yüzde 0.2 ile beklentilerin altında yükseldi. Reuters anketine katılan ekonomistler ÜFE'nin yüzde 0.4 seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı.
BEKLENTİLERİN ALTINDA AÇIKLANDI
Yıllık bazda üretici fiyatları Temmuz ayında yüzde 9.8 ile beklentilerin altında yükseldi. Reuters anketine katılan ekonomistler ÜFE'nin yüzde 10.4 seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı.
Haziran ayında yıllık bazda ÜFE yüzde 11.3 seviyesinde açıklanmıştı.
Yıllık bazda çekirdek ÜFE Temmuz ayında yüzde 7.6 ile beklentilere paralel yükseldi. Reuters anketine katılan ekonomistler yıllık bazda yüzde 7.6 ?seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı.
Haziran ayında yüzde 8.2 olarak açıklanan yıllık bazda çekirdek ÜFE ise yüzde 8.4 seviyesine revize edildi.
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