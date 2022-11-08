Altının kilogram fiyatı yükseldi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 990 bin lira, en yüksek 1 milyon 11 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artarak 1 milyon liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 987 milyon 870 bin 980,66 lira, işlem miktarı ise 1.992,55 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 13 milyon 307 bin 432,69 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Maden ve Troy Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|996.600,00
|1.683,90
|En Düşük
|990.000,00
|1.660,00
|En Yüksek
|1.011.000,00
|1.679,90
|Kapanış
|1.000.000,00
|1.677,50
|Ağırlıklı Ortalama
|1.000.536,56
|1.668,77
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|1.987.870.980,66
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|1.992,55
|Toplam İşlem Adedi
|57
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