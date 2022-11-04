Altının kilogramı haftayı yükselişle kapatmaya hazırlanıyor

04 Kasım 2022 Cuma, 16:46

Altın piyasasında, en düşük 976 bin lira, en yüksek 1 milyon 5 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre değişim göstermeyerek 980 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 100 milyon 714 bin 594,61 lira, işlem miktarı ise 4.169,27 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 4 milyar 142 milyon 642 bin 857,42 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetler Madenler, İar Döviz ve Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: