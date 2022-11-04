Gözaltındaki Aryen Turan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
İzmir Barosu Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasının ardından gözaltına alınan Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD) üyesi avukat Aryen Turan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İzmir Barosu'nun 22 Ekim’de yapılan Olağan Genel Kurulu'nda Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) adına yaptığı konuşmada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK'ye yönelik operasyonlarda 'kimyasal silah kullanıldığı' iddialarının araştırılmasını istemişti.
Yaptığı konuşma sonrası hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan Turan, Terörle Mücadele Şubesi polisleri tarafından gözaltına alındı. Turan’ın İzmir Emniyet Müdürlüğü TEM Şube’ye götürüldüğü öğrenildi.
Daha sonra adliyeye sevk edilen Aryen Turan, sulh ceza hakimliğince, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İzmir Barosunun 22 Ekim'de Kültürpark Celal Atik Spor Salonu'nda yapılan olağan genel kurulunda kürsüye çıkan Aryen Turan, "Türkiye devletinin askeri operasyonlarda kimyasal silah kullandığına dair bilgiler ulusal ve uluslararası mecralarda dillendirilmektedir ancak yetkililerce bugüne kadar bu bilgilerin soruşturulduğuna dair yalanlamak dışında en ufak bir açıklama yapılmamıştır" ifadelerini kullanmıştı.
Turan'ın konuşmasını Kürtçe sloganla (Jin, Jiyan, Azadi!) tamamlamasının ardından salonda arbede yaşanmıştı. Genel kurula bir süreliğine ara verilmişti.
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