Altının kilogram fiyatı yükseldi!

22 Kasım 2022 Salı, 16:33

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 40 bin lira, en yüksek 1 milyon 57 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 yükselişle 1 milyon 50 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 768 milyon 211 bin 514,77 lira, işlem miktarı ise 1.696,85 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 768 milyon 395 bin 945,64 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden ve Troy Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: