Altının kilogram fiyatı yükseldi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 173 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 146 bin lira, en yüksek 1 milyon 173 bin 250 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,12 artarak 1 milyon 173 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 6 milyar 70 milyon 436 bin 751,38 lira, işlem miktarı ise 5.249,47 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 6 milyar 143 milyon 732 bin 689,28 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ziraat Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler ve Nadir Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|1.160.000,00
|1.908,20
|En Düşük
|1.146.000,00
|1.896,50
|En Yüksek
|1.173.250,00
|1.920,85
|Kapanış
|1.173.000,00
|1.897,50
|Ağırlıklı Ortalama
|1.161.246,21
|1.907,61
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|6.070.436.751,38
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|5.249,47
|Toplam İşlem Adedi
|158
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