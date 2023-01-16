Gram altın rekor tazeledi! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? (16 Ocak 2023)

Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 11:00

Güncelleme: 16 Ocak 2023 - 11:08

Altın Fed'in agresif faiz artışlarını yavaşlatacağına dair iyimserlikle art arda dördüncü haftayı da yükselişle kapatması sonrası yeni haftanın ilk işlem gününde 8 ayın en yüksek seviyesi yakınında yatay seyrediyor.

Cuma günü, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,18 artışla 1.160 liradan tamamladı.

Gram altın bu sabah 6:00 civarında 1.165 TL ile rekorunu yenilerken 10.30 itibarıyla yüzde 0,26 gerileyerek 1.157 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.900 lira,Cumhuriyet altını da 7.690 liradan satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR?

Altının ons fiyatı cuma günü yüzde 1,17 değer kazanarak 1.920 doların üzerini test etmesinin ardından, bugün yüzde 0,3 düşüşle 1.915 dolardan işlem görüyor.

ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkılaşma adımlarını yavaşlatacağı beklentilerinin arttığını belirterek, bunun da altın fiyatlarını desteklediğini ifade etti.

Para piyasasındaki fiyatlamalara göre Fed'in gelecek ayki toplantıda 25 baz puan faiz artıracağı ihtimali yüzde 94'e yükseldi.

GÖZLER DAVOS ZİRVESİ'NDE

Bugün başlayacak Davos Zirvesi'nden gelecek haber akışının takip edileceğini belirten analistler, veri gündeminde ise Almanya ve Euro bölgesinde ZEW ekonomik güven endeksinin öne çıktığını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların destek, 1.930 ve 1.950 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.