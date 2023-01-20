Altının kilogram fiyatı yükseldi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 179 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 155 bin lira, en yüksek 1 milyon 182 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,03 artarak 1 milyon 179 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 6 milyar 191 milyon 944 bin 557,37 lira, işlem miktarı ise 5.309,85 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 6 milyar 534 milyon 424 bin 610,02 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, NMGlobal Kıymetli Madenler, Garanti BBVA ve Zirve Değerli Madenler şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|1.167.000,00
|1.895,00
|En Düşük
|1.155.000,00
|1.907,70
|En Yüksek
|1.182.500,00
|1.941,30
|Kapanış
|1.179.000,00
|1.907,70
|Ağırlıklı Ortalama
|1.170.520,95
|1.923,68
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|6.191.944.557,37
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|5.309,85
|Toplam İşlem Adedi
|141
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