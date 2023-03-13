Altının kilogram fiyatı yükseldi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 169 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 135 bin lira, en yüksek 1 milyon 175 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,1 artışla 1 milyon 169 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 5 milyar 354 milyon 837 bin 369,29 lira, işlem miktarı ise 4.671,87 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 5 milyar 357 milyon 707 bin 282,27 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Uğuras Kıymetli Madenler, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler ve Osmanlı Döviz ve Altın şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|1.134.500,00
|1.828,45
|En Düşük
|1.135.000,00
|1.860,00
|En Yüksek
|1.175.000,00
|1.897,30
|Kapanış
|1.169.000,00
|1.887,10
|Ağırlıklı Ortalama
|1.153.794,16
|1.878,81
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|5.354.837.369,29
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|4.671,87
|Toplam İşlem Adedi
|115
En Çok Okunan Haberler
-
- Reuters'tan çarpıcı seçim haberi: Erdoğan 10 puan geride
- Yapıcıoğlu'ndan Bahçeli'ye 'mesaj'
- Erkan Baş'tan 'Muharrem İnce' eleştirisi
- 'Futbol oynama gibi bir şansımız yok'
- Gökhan Zan isyan etti: Hakkımı helal etmiyorum
- AKP içinde tartışma yarattı
- Çakıcı’nın danışmanından kritik ziyaret
- Türkiye İttifakı, Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Cinayette çarpıcı iddialar: MHP'liler savcıdan rahatsız
- Halil Falyalı'nın Saray'a uzanan ilişkisi...