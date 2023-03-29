Altının kilogram fiyatı yükseldi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 198 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 198 bin lira, en yüksek 1 milyon 235 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artarak 1 milyon 198 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 878 milyon 753 bin 853,21 lira, işlem miktarı ise 4.099,68 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 4 milyar 929 milyon 877 bin 898,64 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Garanti BBVA, Uğuras Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Turan Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|1.192.000,00
|1.954,85
|En Düşük
|1.198.000,00
|1.946,00
|En Yüksek
|1.235.200,00
|1.984,35
|Kapanış
|1.198.000,00
|1.970,85
|Ağırlıklı Ortalama
|1.211.235,29
|1.968,99
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|4.878.753.853,21
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|4.099,68
|Toplam İşlem Adedi
|145
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