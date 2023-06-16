Altının kilogram fiyatı yükseldi

Yayınlanma: 16.06.2023 - 17:30

Güncelleme: 16.06.2023 - 17:35

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 479 bin 540 lira, en yüksek 1 milyon 498 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,7 artarak 1 milyon 494 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 455 milyon 143 bin 384,52 lira, işlem miktarı ise 1.647,67 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 457 milyon 373 bin 68,90 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, Say Kıymetli Madenler,İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: