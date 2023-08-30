Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 30 Ağustos 2023 altın fiyatları…
Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Altının gram fiyatı 1.657 lira seviyesinden işlem görüyor. İşte çeyrek ve Cumhuriyet altın fiyatları...
Dün dolar kurundaki ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,2 primle 1.653 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.657 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.720 liradan,Cumhuriyet altını 10.990 liradan satılıyor.
ONS ALTIN NE KADAR OLDU?
Altının ons fiyatı, dün 0,9 artışla 1.938 dolardan kapanışının ardından şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,10 değer kaybıyla 1.935 dolardan işlem görüyor.
Analistler, işgücü piyasasının yavaşlamasından ötürü ABD'de iş açılışlarının temmuz ayında yaklaşık 2,5 yılın en düşük seviyesine gerilediğini belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay yapılacak olan para politikası toplantısında faiz oranlarını sabit tutacağı beklentilerinin güçlendiğini bildirdi.
Para piyasalarında Fed'in eylül toplantısında yüzde 86,5 ihtimalle politika faizini sabit tutacağı ifade eden analistler, yüzde 13,5 ihtimalle 25 baz puanlık faiz artışına gideceğinin fiyatlandığını kaydetti.
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikalarına yönelik beklentilerinin altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini söyledi.
Bugün yurt içinde 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle veri akışının sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de ağustos ayı ADP özel sektör istihdamı, temmuz ayı bekleyen konut satışları ve 2. çeyrek büyümenin yanı sıra Euro bölgesinde ve Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.950 doların direnç, 1.920 doların destek konumunda bulunduğunu kaydetti.
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