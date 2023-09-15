Altının kilogram fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 701 bin liraya yükseldi.

AA
Yayınlanma: 15.09.2023 - 16:40
Altının kilogram fiyatı yükseldi
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Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 650 bin lira, en yüksek 1 milyon 701 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 4,1 artarak 1 milyon 701 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 117 milyon 149 bin 960,50 lira, işlem miktarı ise 2.478,14 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 4 milyar 133 milyon 907 bin 67,67 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler ve Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası şeklinde sıralandı.


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