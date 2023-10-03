Altının kilogram fiyatı yükseldi

Yayınlanma: 03.10.2023 - 16:56

Güncelleme: 03.10.2023 - 16:58

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 600 bin lira, en yüksek 1 milyon 680 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü, önceki kapanışa göre yüzde 3,3 artarak 1 milyon 669 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 984 milyon 342 bin 239,88 lira, işlem miktarı ise 2.464,53 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 4 milyar 317 milyon 235 bin 531,61 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Uğuras Kıymetli Madenler, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: