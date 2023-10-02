BYD ve Tesla arasında rekabet kızıştı! Fark yüzde 1'in altına indi!

Yayınlanma: 02.10.2023 - 17:44

Güncelleme: 04.10.2023 - 17:23

Tesla, bu yılın üçüncü çeyreğine ait rakamlarını açıkladı.

Buna göre şirket küresel çapta 430 bin 488 otomobilin üretimi yaparken, 435 bin 59 aracın teslimatını gerçekleştirdi.

Tesla'nın en büyük rakibi BYD ise bu süreçte 824 bin adet otomobil satışı yaparken bunlardan 431 bin 603'ü ise tam elektrikli olarak açıklandı.

Wall Street analistleri ABD ve Çin'deki fabrikaların üretimindeki yavaşlama nedeniyle teslimatlarda yavaşlama bekliyordu. Bloomberg'in beklentisi teslimatların 456 bin 722 olması yönündeydi.

479 BİN ÜSTÜ ARAÇ ÜRETTİ

Tesla, 2023'ün ikinci çeyreğinde küresel çapta 479 bin 700 otomobilin üretimini yaparken, 466 bin 140 aracın teslimatını gerçekleştirmişti. CEO Elon Musk, Tesla'nın 2023 yılında yaklaşık 1.8 milyon araç teslim etme hedefini yinelemiş ancak 3. çeyrekte yazın bazı fabrikaların kapanması nedeniyle üretimde bir miktar düşüş olacağını belirtmişti.

Şirketin bugünkü açıklamasında 2023'te 1,8 milyon araç teslim etme hedefinin değişmediği belirtildi.

Bu sene satışları artırmak için çeşitli adımlar atan şirket, bazı araç modellerinin fiyatlarında indirime gitmişti.

Tesla'nın ABD'de diğer otomobil üreticileri Ford Motor, General Motors, Hyundai ve Volkswagen ile rekabeti artıyor. İkinci çeyrekte elektrikli araç pazarında Tesla, pazarın yüzde 60'ını domine ediyordu.