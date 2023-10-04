Altının kilogram fiyatı yükseldi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 677 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 600 bin lira, en yüksek 1 milyon 677 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artarak 1 milyon 677 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 117 milyon 562 bin 980,15 lira, işlem miktarı ise 2.535,44 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 4 milyar 179 milyon 613 bin 834,12 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Uguras Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, NMGlobal Kıymetli Madenler, Türkiye Finans Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
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